Посол России: председательство Швейцарии в ОБСЕ может улучшить отношения с РФ

Сергей Гармонин напомнил, что Организация представляет собой "ключевую платформу для решения вопросов европейской безопасности"

ЖЕНЕВА, 21 октября. /ТАСС/. У российско-швейцарских отношений есть потенциал для роста благодаря предстоящему председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Наши отношения имеют потенциал для роста, в частности благодаря будущему председательству Швейцарии в ОБСЕ", - сказал он в интервью швейцарской газете Le Temps. По мнению дипломата, перед швейцарской командой "стоит важная задача", поскольку ОБСЕ представляет собой "ключевую платформу для решения вопросов европейской безопасности". Гармонин отметил, что "невозможно представить себе, что эти вопросы будут решаться не в сотрудничестве с Россией, а против нее".

"Я надеюсь, что швейцарское председательство сможет начать процесс возвращения ОБСЕ к ее первоначальному предназначению: быть платформой для честного диалога и сотрудничества, а не ареной конфронтации", - подчеркнул российский дипломат.

Швейцария в 2026 году станет председателем ОБСЕ в третий раз. Она уже выполняла такие функции в 1996 и 2014 годах. Ранее в швейцарском правительстве отмечали, что конфликт между двумя участницами ОБСЕ - Россией и Украиной - "серьезно ограничивает возможности организации для маневра".

ОБСЕ - одна из крупнейших региональных структур в мире, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимающаяся вопросами безопасности, включая раннее предупреждение конфликтов, постконфликтное восстановление и борьбу с транснациональными угрозами. Ее цель - обеспечение мира, демократии и стабильности в регионе ОБСЕ.