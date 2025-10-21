Лавров заявил о солидарности с Венесуэлой перед лицом внешних угроз

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия "выступает за стабильное, независимое развитие всех стран и регионов, сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия солидарна с Венесуэлой перед лицом растущих внешних угроз. Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом.

"Сергей Лавров подтвердил солидарность с правительством и народом Венесуэлы перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, а также всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета", - отметили в министерстве. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия "выступает за стабильное, независимое развитие всех стран и регионов, сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира".

Лавров вручил дипломату орден Дружбы.

"В рамках беседы, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, обсуждались вопросы дальнейшего углубления российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства, - информировали в министерстве. - В предметном ключе были затронуты актуальные темы двусторонней, региональной и международной повестки дня".