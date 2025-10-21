Небензя: Приштина планирует официально объявить косовских сербов иностранцами

Постоянный представитель России при ООН также указал на то, что Приштиной была предпринята попытка не допустить к участию в муниципальных выборах ведущую партию косовских сербов "Сербский список"

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Власти самопровозглашенного Косова вынашивают планы по объявлению косовских сербов иностранцами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В планах приштинского режима - официально объявить косовских сербов иностранцами. В результате люди, веками живущие на своей земле, где находятся могилы многих поколений их предков, должны будут запрашивать документы о временном пребывании. Вдобавок анонсировано требование о замене на автомобилях сербских регистрационных знаков на номера с символикой так называемой Республики Косово. Подобным беззаконием Приштина рассчитывает принудить сербов оформлять местное псевдогражданство", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Косову.

Небензя также указал на то, что Приштиной была предпринята попытка не допустить к участию в муниципальных выборах ведущую партию косовских сербов "Сербский список", которая в первом туре одержала победу в 9 из 10 неалбанских муниципалитетов. "Считаем основной задачей обеспечить беспрепятственную передачу власти законно избранным представителям, а не тем, кем их пытаются заменить косовские власти", - отметил глава российского диппредставительства.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.

В последние несколько лет косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами.