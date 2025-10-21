Захарова назвала врунами утверждающих о ее беседе с грузинским политиком Пипией

Как отметили в МИД России, в информационно-медийном поле осуществляются злонамеренные и циничные провокации

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация о ее беседе с главой грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамукой Пипией о перспективах работы Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, опубликованная на портале "Эхо Кавказа" (структура "Радио Свобода", признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций), является ложью.

"Вот же вруны!" - прокомментировала Захарова. Как отметили в МИД РФ, в информационно-медийном поле осуществляются злонамеренные и циничные провокации, направленные на дезинформацию широкой аудитории, интересующейся вопросами внешней политики.

"Так, 21 октября на портале "Эхо Кавказа" был опубликован вброс о якобы имевшей место беседе официального представителя МИД России Марии Захаровой с лидером грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамукой Пипией относительно перспектив работы переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при сопредседательстве ООН, ОБСЕ, ЕС), - говорится в сообщении ведомства. - Это ложь и фейк: ничего подобного не было".

Россия и ее абхазские и югоосетинские союзники "последовательно выступают в поддержку международных дискуссий, поддержания под их эгидой постоянного взаимоуважительного диалога".

"На сегодняшний день они остаются единственной согласованной многосторонней площадкой для обсуждения постконфликтного восстановления отношений Абхазии и Южной Осетии с Грузией, - указали в МИД РФ. - Что касается места проведения регулярных раундов (а такие заседания проводятся несколько раз в году), то Москва вместе с Сухумом и Цхинвалом выступают за перенос встреч из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников дискуссий место".

Позиция "продиктована фактическим отказом Швейцарии от своего декларируемого нейтрального статуса и проведением Берном откровенно антироссийского курса".

"Что касается самого ресурса "Эхо Кавказа", то достаточно упомянуть, что он является региональным проектом "Радио Свободы" - и этим, пожалуй, все сказано, - обратили внимание в министерстве. - Качество публикуемой там информации говорит само за себя. Дезинформация и провокации - вот единственная задача этого так называемого портала. Очередная грубая фальшивка, продвигаемая под клеймом "Радио Свобода", - лишнее тому свидетельство".