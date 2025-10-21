Косачев: Россия еще не получила ответа США на предложение о продлении ДСНВ

РФ вновь проявила особую ответственность как ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН в вопросах стратегической стабильности и глобальной безопасности, подчеркнул сенатор

ЖЕНЕВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия пока не получила от США ответа на предложение еще на год продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после истечения срока его действия в феврале 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации, глава российской делегации на 151-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в качестве жеста доброй воли выступил с инициативой еще на год продлить соблюдение основных количественных ограничений по ДСНВ после истечения соглашения.

"Россия в очередной раз проявила особую ответственность как ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН в вопросах стратегической стабильности и глобальной безопасности. Ответственность за судьбу мира, - отметил сенатор, выступая на тематической дискуссии по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в рамках 151-й ассамблеи МПС. - В настоящее время мы ожидаем реакцию из США".

ДСНВ был подписан в 2010 году. Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность пролонгации по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти РФ называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.

МПС - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Его членами являются парламенты 183 стран, включая Россию.