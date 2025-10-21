Дмитриев: СМИ публикуют "фейки", чтобы подорвать саммит между РФ и США

Подготовка к встрече президентов России и Соединенных Штатов продолжается, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА. 22 октября. /ТАСС/. Средства массовой информации (СМИ) искажают новости о саммите России и США в Будапеште, чтобы подорвать его. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, что подготовка к саммиту продолжается.

"СМИ искажают высказывания о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается", - написал Дмитриев в Х на английском языке. Таким образом он прокомментировал новости о якобы отмене саммита между РФ и США в Венгрии.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

Ранее CNN сообщила о том, что встреча Лаврова и Рубио, занимающихся подготовкой встречи Путина и Трампа, была отложена на неопределенный срок. В публикации указывается, что пока неясно, какое влияние перенос их встречи на неопределенный срок в конечном итоге окажет на переговоры Путина и Трампа в Будапеште.

Как отмечал Песков, саммит России и США требует серьезной подготовки, поэтому точных сроков обозначено не было.