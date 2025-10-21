Лавров и глава МИД Казахстана обсудят сотрудничество

Ожидается, что министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня и обменяются мнениями по актуальным международным проблемам

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры в российской столице с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым. Это первый официальный визит Кошербаева в Москву после его назначения на пост министра иностранных дел Казахстана.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. "Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС", - информировала дипломат.

Кроме того, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.

Вечное союзничество

Президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым на полях саммита СНГ в Душанбе подчеркивал, что РФ очень дорожит отношениями с Казахстаном. Токаев, выступая в Душанбе на саммите Россия - Центральная Азия, отмечал, что Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. До этого президент Казахстана обращал внимание на значительный личный вклад Путина "в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества" двух стран.

Ожидается, что президент Казахстана посетит Россию с государственным визитом 12 ноября. "Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным - с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству", - отмечал Токаев на встрече с Путиным в Душанбе.

Токаев напомнил, что между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница - 7 591 километр. "Да и связи, которые существуют между нашими странами, говорят о том, что Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и в конце концов дружбу", - отметил он.

Почти год назад - в ноябре 2024 года - с государственным визитом в Казахстане находился президент России.

Экономические связи

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью ТАСС в феврале отмечал, что связи двух стран развиваются "буквально по всем направлениям". В частности дипломат обратил внимание на успешное развитие российско-казахстанского экономического сотрудничества. "И никакие западные санкции остановить его не могут", - подчеркивал Бородавкин.

Токаев отмечал, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Казахстана. Важной областью экономического взаимодействия является топливно-энергетический комплекс, между двумя странами развивается взаимодействие в сферах электроэнергетики и атомной энергетики. 10 октября президент Казахстан на встрече со своим российским коллегой предложил обсудить ряд совместных проектов, в том числе строительство АЭС в Казахстане.

Кроме того, Токаев выступал с инициативой создания совместных кластеров глубокой переработки зерна вместе с Россией.