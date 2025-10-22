Посол РФ: общие ценности создают фундамент партнерства народов России и Кипра

По словам Мурата Зязикова, на такой незыблемой основе и строятся добрые отношения между людьми двух стран, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Брюсселя

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Существующая в России и на Кипре общая система духовно-нравственных ценностей, несмотря на активные попытки властей ЕС поколебать ее прочность, создает монолитную основу для дальнейшего укрепления сотрудничества народов двух стран. Об этом заявил корреспонденту ТАСС российский посол в Никосии Мурат Зязиков.

"Единство духовных ценностей, сохранение исторической памяти, уважение к своим корням и героям, бережное отношение к традициям, а также опыт совместной борьбы с нацистской идеологией и фашизмом в XX веке, создают прочный фундамент для укрепления дальнейшего сотрудничества и взаимопонимания. Это в том числе подтверждает и активное участие местных жителей в масштабных мероприятиях на острове по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Убежден, что общие ценности остаются одним из определяющих факторов взаимодействия народов России и Кипра", - отметил глава дипломатической миссии РФ.

По словам Зязикова, "в условиях ценностного кризиса, наблюдаемого в ряде западных стран, когда традиционные устои подвергаются пересмотру под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры и так называемых "неолиберальных свобод", особое значение приобретает сохранение и укрепление общих традиционных духовно-нравственных ценностей". А они, как отметил посол, объединяют народы и формируют устойчивые основы общества.

"Идеалы и моральные принципы, разделяемые народами разных стран, независимо от их культуры, языка и традиций, выполняют роль своеобразного "моста" между обществами, способствуя более глубокому взаимопониманию, уважению и конструктивному сотрудничеству. Именно на такой незыблемой основе и строятся добрые отношения между народами России и Кипра, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Брюсселя, который тщетно пытается поколебать ее прочность и размыть веками складывавшуюся систему ценностей и внутренних ориентиров", - подчеркнул Мурат Зязиков.