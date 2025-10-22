Якушев: "Единая Россия" поддержит проект бюджета в первом чтении

По словам секретаря генсовета партии документ предметно обсудили на партийной площадке

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" консолидировано поддержит проект федерального бюджета на предстоящие три года в первом чтении. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Первое чтение проекта бюджета на предстоящие три года пройдет 22 октября на пленарном заседании Госдумы.

"Сегодня прошло заседание фракции, и на нем было принято решение, что фракция консолидировано будет голосовать за представленный бюджет", - заявил Якушев на пресс-подходе в Думе.

Он отметил, что документ был предметно обсужден на партийной площадке, а также прошла вся необходимая работа на площадке Думы совместно с Минфином. "В бюджете представлены направления по социальной поддержке, обеспечению национальной безопасности, реализации национальных проектов. Свое отражение также получили положения народной программы "Единой России", - подчеркнул Якушев.

Проект бюджета

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году - 42,9 трлн руб., в 2028 году - 45,9 трлн руб.; расходы - 44,1 трлн руб., 46 трлн руб. и 49,4 трлн руб. соответственно.

Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%. Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн руб., в 2027 году - 13,66 трлн руб., в 2028 году - 13,836 трлн руб.

МРОТ в 2026 году увеличится до 27,093 тыс. руб.