В МИД РФ отметили роль Гросси в установлении режима тишины в районе ЗАЭС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что со стороны Украины удалось добиться гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания станции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС (ЗАЭС). Москва ценит роль гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в содействии достижению режима тишины для проведения ремонтных работ, отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как напомнила дипломат, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение ЗАЭС. В итоге электропитание собственных нужд ЗАЭС стало осуществляться от резервных дизель-генераторов.

"С целью восстановления штатного внешнего электропитания станции российская сторона поставила перед гендиректором МАГАТЭ Гросси вопрос об оказании содействия в установлении режима тишины. После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно. Работы начались 18 октября. Для их завершения потребуется несколько дней", - сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва ценит "посреднические усилия Гросси, позволившие на данном этапе обеспечить безопасность ремонтных работ". "Надеемся, что так будет и дальше", - резюмировала дипломат.