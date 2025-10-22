В Совфеде призвали отменить блокаду Кубы со стороны США

Сенаторы приняли заявление, в котором назвали американскую политику антикубинских санкций "очевидным нарушением общепризнанных принципов и норм международного права"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании призвал международные организации осудить проводимую США политику экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, следует из принятого сенаторами заявления.

"Совет Федерации призывает Межпарламентский союз, иные международные парламентские организации, а также парламенты иностранных государств решительно осудить проводимую США политику антикубинских санкций, принять акты в поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы", - сказано в принятом заявлении сенаторов.

Проводимая США политика антикубинских санкций является очевидным нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН, отмечается в заявлении. "Об этом свидетельствуют принимаемые на протяжении более 30 лет резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, в поддержку которых голосует подавляющее большинство государств - членов ООН", - следует из документа.

Совет Федерации также заявляет о необходимости отмены принятого в США 12 марта 1996 года закона Хелмса-Бёртона, который препятствует развитию торговых, экономических и финансовых отношений Кубы с иностранными государствами, подчеркивают сенаторы.

Кроме того, парламентарии выступают за незамедлительное исключение Кубы из списка государств - спонсоров терроризма, а также из перечня государств, якобы практикующих торговлю людьми и принудительный труд или проводящих соответствующую политику, в которые Куба была внесена госдепартаментом США.