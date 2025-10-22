СФ одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы

Документ расширит взаимодействие сторон в политической и экономической сфере

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве России и Боливарианской Республики Венесуэла. Документ внес президент РФ Владимир Путин в октябре.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", - говорится в документе.

Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Как отмечалось в пояснительной записке, в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес". Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ "выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказывал, что документ состоит из преамбулы и 25 статей и "отражает изменение качественного характера, произошедший в двусторонних отношениях последние десятилетия". По его словам, в тексте отражено стремление к установлению не просто многополярной международной системы, а такой системы координат в отношениях России и Венесуэлы, которая бы полностью отражала приоритетные для двух стран подходы.