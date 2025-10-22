Москалькова: санкционную политику надо осудить как массовое нарушение прав

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что санкции наносят в первую очередь вред их авторам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Санкционная политика является массовым нарушением прав человека и должна быть осуждена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на X заседании Евразийского альянса омбудсменов.

"Уверена, что санкционная политика как самое массовое нарушение прав человека, коллективная ответственность невинных людей, должна быть осуждена и не должна нас останавливать в стремлении объединяться в нашем понимании прав человека и их защиты", - сказала Москалькова.

Она отметила, что санкции наносят в первую очередь вред их авторам.

"И ничто не может быть препятствием для объединения единомышленников, для тех, у кого ценностные ориентиры одинаковы, сближают нас. Сегодняшнее международное мероприятие свидетельство этому: несмотря на сложные логистические зигзаги, все нашли возможность приехать сюда для того, чтобы пообщаться, поделиться опытом и объединить усилия на будущее", - сказала Москалькова.