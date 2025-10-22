Путин проведет мероприятие по линии Генштаба
09:05
обновлено 09:22
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 октября планирует провести мероприятие по военной тематике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента 22 октября запланировано мероприятие по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - отметил представитель Кремля. Он не привел подробностей.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что детали мероприятия по военной тематике станут известны в ближайшее время.