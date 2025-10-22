Песков прокомментировал информацию о "закрытой ноте" США по Украине

Россия много раз излагала свою позицию по украинскому вопросу, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Позиция России по украинскому регулированию всем хорошо известна, она была изложена неоднократно. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли в США была направлена "закрытая нота" с условиями урегулирования по Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на одного из американских чиновников, что Россия будто бы направила в США закрытую ноту с условиями украинского урегулирования. Одним из условий, якобы изложенных в этом неофициальном документе, стал полный вывод украинских формирований из регионов Донбасса.