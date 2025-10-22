Песков: Путин и Трамп не хотят тратить время

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что к саммиту нужна подготовка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не хотели бы терять время впустую на саммите в Будапеште, но для того, чтобы он был результативным, нужна подготовка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, никто из президентов России и США "не хочет терять время впустую". Пресс-секретарь российского лидера, комментируя слова американского президента о нежелании терять время впустую на предстоящем саммите, отметил, что Путин и Трамп привыкли работать эффективно и с высокой результативностью. Он также уточнил, что эффективность всегда требует подготовки.