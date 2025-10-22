Песков: сроки проведения саммита РФ и США еще предстоит определить

Пресс-секретарь президента России отметил, что на это необходимо время

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сроки проведения саммита России и США в Будапеште еще предстоит определить, на это необходимо время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сроки [саммита] не были определены, это еще предстоит, до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли пауза в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, или же пока просто не определены сроки.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли что-то, что усложняет процесс подготовки саммита, Песков ответил, что "нового сказать нечего".

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Белом доме указал, что решение о том, состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может последовать в течение пары дней.

16 октября президенты России и США по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. Договоренностей о точных сроках саммита пока не было.