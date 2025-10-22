Песков: новый телефонный разговор Путина и Орбана пока не запланирован

Прошлая беседа состоялась 17 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Нового телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пока нет в планах. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет", - сказал Песков. Представитель Кремля также напомнил, что такая беседа состоялась 17 октября.

Тогда разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита, а Путин проинформировал своего собеседника об основном содержании беседы с Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.