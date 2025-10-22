Песков заявил об обоюдном решении Путина и Трампа провести саммит

Это связано с тем, что пауза в вопросе украинского урегулирования требует вмешательства, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Решение провести саммит в Будапеште было обоюдным для президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это было обоюдное желание, - ответил он на вопрос, кому принадлежала идея встречи.

Украинское урегулирование встало на паузу, и ситуация требует вмешательства лидеров России и США, но тщательно подготовленного, подчеркнул Песков.

"Действительно, пауза, которая сложилась, она требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено", - указал он.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. Договоренностей о точных сроках встречи пока не было.