Песков: сроков российско-арабского саммита нет

Мероприятие не будут откладывать в долгий ящик, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новые даты проведения перенесенного с октября Российско-арабского саммита пока не определены, но "в долгий ящик" мероприятие откладывать не планируют. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет понимания по срокам, - ответил он на соответствующий вопрос. - Мы исходим из того, что в долгий ящик это мероприятие убирать не будем".

"Это мероприятие, в котором участвуют многие и многие страны, поэтому предстоит такая, напряженная дипломатическая работа, с тем чтобы согласовать графики", - пояснил Песков.

Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.

Мероприятие планировалось к проведению в начале октября. Однако по договоренности с арабскими лидерами и в связи с реализацией мирных инициатив США на Ближнем Востоке оно было перенесено на более поздний срок. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в Москве рассчитывают провести его уже в ноябре.