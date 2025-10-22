Лавров: подготовка к визиту президента Казахстана в Россию идет полным ходом

Президент РФ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев контактируют на регулярной основе, подчеркнул глава российского МИД

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подготовка к предстоящему в ноябре государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию идет полным ходом, это станет событием поистине международного масштаба. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Он отметил, что лидеры России и Казахстана контактируют на регулярной основе, и с начала этого года было уже проведено четыре встречи в верхах.

"Идет полным ходом подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Это станет событием, я не боюсь преувеличивать, поистине международного масштаба", - указал Лавров.

По словам главы МИД РФ, на сегодняшний день нет "ни одной сферы государственной, человеческой деятельности, где страны не вели бы конкретного взаимовыгодного и практического сотрудничества, в том числе и по линии внешнеполитических ведомств".

"У нас реализуется план межмидовского сотрудничества на 25 и 26 годы, и, конечно, мы сегодня все эти вопросы двустороннего характера и нашего взаимодействия на международной арене обсудим", - заключил Лавров.

Ожидается, что Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября.