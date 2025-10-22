Москалькова: Шри-Ланка присоединилась к Евразийскому альянсу омбудсменов

Подписание протокола прошло на X заседании ЕАО

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Шри-Ланка присоединилась к Евразийскому альянсу омбудсменов (ЕАО), став одиннадцатым участником организации.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сейчас является председателем ЕАО, заявка председателя комиссии по правам человека Шри-Ланки Лакшмана Дехиденьи была заблаговременно направлена каждому члену альянса на рассмотрение и получила поддержку.

Подписание протокола о присоединении Шри-Ланки к ЕАО прошло на X заседании Евразийского альянса омбудсменов.

С момента основания в 2017 году Евразийский альянс омбудсменов расширился с 4 стран-участниц до 11. Сегодня, кроме Российской Федерации и Шри-Ланки, постоянными членами ЕАО являются Армения, Бахрейн, Иран, Монголия, Казахстан, Кыргызская Республика, Сербия, Узбекистан и Таджикистан.