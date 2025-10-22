Статья

Сплетни вокруг встречи Путина и Трампа и решение FIS. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

Сплетни вокруг подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников к Олимпиаде стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин планирует провести мероприятие по линии Генштаба ВС России.

Новый телефонный разговор российского лидера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пока не запланирован: "Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет".

Глава государства лично не будет участвовать в саммите "двадцатки" в ЮАР, но Россия будет представлена на достойном уровне: "Путин не примет личное участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет".

О подготовке встречи Путина и Трампа

Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую на саммите: "Это два президента которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки".

Решение провести саммит в Будапеште было обоюдным: "Это было обоюдное желание".

Украинское урегулирование встало на паузу, ситуация требует вмешательства лидеров России и США: "Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено".

Сроки проведения саммита России и США не были определены, это еще предстоит сделать: "До этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время".

Новостей по поводу саммита в Будапеште пока нет: "Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности".

Об украинском урегулировании

Позиция России по украинскому регулированию всем хорошо известна: "Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают".

О российско-арабском саммите

Сроки проведения российско-арабского саммита не определены: "Мы исходим из того, что в долгий ящик это мероприятие убирать не будем".

О решении FIS