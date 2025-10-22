Путин назначил Сергея Жесткого послом России в Лаосе
Редакция сайта ТАСС
09:43
обновлено 10:06
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сергей Жесткий назначен послом РФ в Лаосе. Это следует из опубликованного указа главы государства Владимира Путина.
"Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике", - отмечается в документе.
Другим указом президента от соответствующей должности был освобожден Владимир Калинин. Он был назначен послом в Лаосе в 2019 году.
Жесткий ранее занимал должность заместителя директора третьего департамента Азии МИД РФ.