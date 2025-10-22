Захарова назвала главу МИД Польши "Усама бен Сикорский"

Официальный представитель МИД так отреагировала на чаяния Радослава Сикорского, что ВСУ выведут из строя российский нефтепровод "Дружба"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прозвала главу МИД Польши Радослава Сикорского "Усамой бен Сикорским" после его публично высказанных чаяний, что ВСУ выведут из строя российский нефтепровод "Дружба".

"Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?" - отметила дипломат в комментарии ТАСС.

Ранее Сикорский в X выразил надежду, что Вооруженным силам Украины удастся вывести из строя нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получает топливо из России.