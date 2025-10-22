МИД РФ оставляет открытой дверь для дипрешений по контролю над вооружениями

Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что этот шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям ДНЯО

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская сторона на перспективу оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в области контроля над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тем не менее на перспективу мы оставляем открытой дверь для политико-дипломатических решений. 22 сентября президент Российской Федерации выдвинул конструктивную инициативу о сохранении статус-кво, который сложился благодаря договору о СНВ применительно к стратегическим наступательным вооружениям России и США. Инициативой предусматривается, что после истечения действия договора в феврале 2026 года обе стороны могли бы продолжить как минимум в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Рябков отметил, что данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

22 сентября президент России Владимир Путин сообщил на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона пока так и не поступило.