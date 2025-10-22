Рябков: агрессивность НАТО вынуждает РФ принимать военно-технические меры
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Агрессивная политика стран НАТО вынуждает РФ к принятию компенсирующих военно-технических мер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.