Рябков: инициатива РФ по ДСНВ будет жизнеспособной только при взаимности США

Инициативой предусматривается, что после истечения действия договора в феврале 2026 года обе стороны могли бы продолжить как минимум в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по документу, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Жизнеспособность российской инициативы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет обеспечена только в случае взаимности с американской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Инициативой предусматривается, что после истечения действия договора в феврале 2026 года обе стороны могли бы продолжить как минимум в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям ДНЯО", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

"Но жизнеспособность российской инициативы будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - подчеркнул замминистра.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов. "И вообще мы, как надеемся, должны убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США, а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия - Запад и фундаментальных противоречий в области безопасности", - отметил Рябков.

Безопасность РФ будет гарантирована

Кроме того, он обратил внимание на нежелательную альтернативу предложенному Россией шагу. "Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована", - констатировал замминистра.

Президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.