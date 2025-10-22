Рябков: условий для диалога РФ и США о нераспространении не просматривается

Замглавы МИД РФ отметил, что повестка контроля над вооружениями и нераспространения стала настолько зависеть от развития событий, что он не видит какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный и ориентированный на результат диалог

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Условий для начала профессионального, ориентированного на результат диалога между Россией и США в области нераспространения пока не просматривается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В целом я бы сказал, что повестка контроля над вооружениями и нераспространения стала настолько зависеть от развития событий и динамики по другим вопросам, в основном от Украины и связанных с ней тем, что я, честно говоря, не вижу какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный, реалистичный и ориентированный на результат диалог по любым вопросам в отношении нераспространения", - сказал Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

По его словам, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану показывает, как сейчас малы шансы на любое двустороннее сотрудничество с США в области нераспространения.