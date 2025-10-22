Рябков: Западу нужно искать переговорные решения вокруг ядерной программы Ирана

Разумной альтернативы этому нет, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. РФ исходит из того, что Запад должен сконцентрироваться на поиске переговорных решений по ситуации вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Исходим из того, что западным странам необходимо отказаться от эгоистических устремлений и направить, наконец, свою энергию не на разрушение, а на поиск переговорных решений. Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому существует", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.