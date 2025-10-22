Рябков: Россия должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации

Замглавы МИД РФ отметил, что политика Вашингтона при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене была крайне враждебной и антироссийской

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, как надеемся, должны убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США, а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия - Запад и фундаментальных противоречий в области", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.