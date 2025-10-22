Силовики назвали фейком информацию об ударе ВС РФ по детскому саду в Харькове

В российских силовых структурах отметили, что удар был нанесен по цеху сборки беспилотников ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинские СМИ распространили ложную информацию об ударе ВС РФ по детскому саду в Харькове, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Удар нанесен по цеху сборки беспилотников ВСУ, на месте никогда не было детского сада, отметил собеседник агентства.

"Сегодня в 11 утра ВС РФ нанесли удар по цеху сборки БПЛА ВСУ в центре Харькова по улице Коцарская, д. 7. Украинские СМИ сразу же начали разгонять ложную информацию, что целью удара якобы был детский сад, однако никакого детского сада там и в помине не было", - указал собеседник агентства.

Он пояснил, что украинские пропагандисты при содействии Службы безопасности Украины "вытащили марионетку в лице мэра Харькова Игоря Терехова, всучив ему листок с текстом про детский сад". Сам же Терехов, добавил собеседник агентства, "на ходу придумал отмазку, что этот мифический детский сад якобы работал нелегально".

"Кроме всего вышеописанного есть и другие интересные моменты: дети в кадре уже после потушенного пожара в чистой одежде, у детского сада нет своего детского дворика, детские вещи и пару самокатов накиданы поверх досок", - добавили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что таким образом можно наблюдать очередной спектакль, разыгранный Украиной для западных стран "с целью склонить их активнее скидывать свои денежки и оружие в карман Зеленскому и ко".