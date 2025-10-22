Депутат Зубарев оценил освобождение Ивановки и Павловки
15:19
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Освободив Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области, армия России продолжает охват узла обороны Вооруженных сил Украины в Гуляйполе. Такое мнение ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.
"Армия России продолжает охват крупного узла обороны противника в Гуляйполе, освободив Павловку в Запорожской области, которая находится на стыке с Днепропетровской областью. Параллельно, освободив Ивановку в Днепропетровской области, наша армия пытается растянуть оборону врага", - сказал ТАСС Максим Зубарев.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России пользуются переброской резервов ВСУ под Покровск.