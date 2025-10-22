Мишустин одобрил предложение подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Далее предложение представят президенту РФ Владимиру Путину

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил предложение о подписании Россией Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. Далее предложение представят президенту России Владимиру Путину, следует из постановления кабмина.

"Одобрить представленное Министерством иностранных РФ, <...> предложение о подписании Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности <...>. Представить президенту РФ предложение о подписании указанной Конвенции", - сказано в опубликованном документе.-