Мишустин одобрил предложение подписать конвенцию ООН против киберпреступности
15:30
обновлено 15:48
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил предложение о подписании Россией Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. Далее предложение представят президенту России Владимиру Путину, следует из постановления кабмина.
"Одобрить представленное Министерством иностранных РФ, <...> предложение о подписании Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности <...>. Представить президенту РФ предложение о подписании указанной Конвенции", - сказано в опубликованном документе.-