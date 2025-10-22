МИД РФ: на Украине могут по-прежнему разрабатывать компоненты для биооружия

Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов отметил, что Москва рассматривает это как прямую угрозу национальной безопасности

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что анализ проектов, осуществлявшихся в украинских лабораториях, указывает на возможность продолжения разработки компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России.

"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась или до сих пор ведется разработка компонентов биологического оружия", - сказал Воронцов. "Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности", - добавил он.

В марте 2024 года посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в интервью газете "Известия" сообщил, что, согласно данным, которыми располагает российская сторона, на территории Украины в настоящий момент по заказу США продолжают работать 30 биолабораторий.