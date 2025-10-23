Сенатор Никонорова: затягивание конфликта грозит Украине экономическим кризисом

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам напомнила, что после встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский остался ни с чем

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Киев, отказываясь вывести войска с территории Донбасса, обрекает Украину на затягивание вооруженного конфликта, что грозит для страны как разрушениями военной инфраструктуры и потерями на фронте, так и экономическим кризисом, политической изоляцией. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

20 октября Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США требовали от Киева выйти из Донбасса. При этом сам Зеленский не согласился с этим требованием. В тот же день глава европейской дипслужбы Кая Каллас призвала Киев не признавать Донбасс российским.

"Прямой отказ от вывода войск с территории Донбасса, озвученный Зеленским, не является каким-либо окончательным решением, так как его позиция в значительной степени зависит от внешних кураторов. Именно они определяют допустимые для украинской стороны рамки уступок. <…> Если же конфликт будет затягиваться, Украину ожидают серьезные последствия. Речь идет не только о дальнейшем разрушении военной инфраструктуры и потерях в рядах ВСУ, но и об углублении экономического кризиса и политической изоляции", - сказала Никонорова.

Сенатор напомнила, что после встречи с Трампом Зеленский остался ни с чем. "Ему, кроме нагоняя от хозяина, не удалось получить одобрение от кураторов ни по одному своему запросу", - подытожила она.

Никонорова отметила, что Россия продолжит действовать в рамках защиты своих законных интересов, в том числе для обеспечения безопасности населения Донбасса. Страна будет стремиться к стабилизации региона.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, обсуждались в том числе вопросы поставок оружия на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. СМИ по итогам сообщили, что Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"), а представители его команды требовали от Киева выйти из Донбасса.