Путин распорядился подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Решением главы государства со стороны России документ подпишут представители Генеральной прокуратуры

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял предложение правительства и распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности, принятую на Генассамблее всемирной организации в 2024 году. Решением главы государства со стороны России документ подпишут представители Генеральной прокуратуры.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, - распорядился Путин. - Поручить Генеральной прокуратуре Российской Федерации подписать от имени Российской Федерации указанную Конвенцию".

Правительство направило главе государства предложение одобрить подписание конвенции накануне.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2024 года одобрила разработанную по инициативе России Конвенцию против киберпреступности (полное название - "Конвенция против киберпреступности; Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям"). Конвенция нацелена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, включая хакерские атаки, мошенничество, отмывание денег и эксплуатацию детей. Она также закрепляет цифровой суверенитет государств.