МИД РФ открыт для контактов с Госдепартаментом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Москва обратила внимание на последние заявления президента США Дональда Трампа, МИД РФ открыт к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в России "обратили внимание на некоторые высказывания президента США, которые прозвучали накануне, 22 октября, в ходе его беседы с генсеком НАТО [Марком Рютте], включая наиболее резонансные из них, как это было произнесено, об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия - США".

"Конечно, мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ на данный счет. МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в контексте этих контактов "целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога, как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования". "Мы исходим из того, что в Вашингтоне продолжат делиться с нами своими соображениями и мотивами в отношении предпринимаемых в том числе в публичной плоскости шагов", - указала официальный представитель МИД РФ.

Накануне президент США объявил, что планировавшаяся встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может состояться "в будущем". Затем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.