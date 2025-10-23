Россия видит диалог по урегулированию на Украине целью новых контактов с США

В МИД РФ также рассчитывают на конкретизацию дальнейших параметров российско-американского диалога

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия видит, что дальнейшие контакты с США могут быть нацелены на диалог по украинскому урегулированию и конкретизацию параметров двусторонних отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога, как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования. Мы исходим из того, что в Вашингтоне продолжат делиться с нами своими соображениями и мотивами в отношении предпринимаемых в том числе в публичной плоскости шагов", - указала дипломат.