Захарова: Россия оставляет за собой право отвечать на санкции ЕС

Реакция будет адекватная и выверенная, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет выверенной, адекватной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

"Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Европейского Союза, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред, как мы считаем это более правильным и выгодным для нас. Реагировать, как всегда, будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов", - указала дипломат.