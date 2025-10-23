Медведев прокомментировал отмену саммита в Будапеште

Зампред СБ РФ назвал Соединенные Штаты противником России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. США остаются противником России, не нужно питать иллюзий на этот счет. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, не должны сохраняться иллюзии об отношениях между РФ и США. Зампред российского Совбеза напомнил об отмене лидером США Дональдом Трампом саммита в Будапеште, о новых американских санкциях против РФ. "Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? - написал Медведев. Он заключил, что Соединенные Штаты являются противником России.