Медведев: Россия теперь может "долбить по всем бандеровским нычкам"

Зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал "очередное движение трамповского маятника"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новая смена позиции президентом США Дональдом Трампом и его решение отменить саммит в Будапеште позволяют России бить по всем нужным целям на Украине без оглядки на переговоры. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры", - написал он, отметив, что решение позволит добиваться победы, где она возможна - "уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки".