Медведев: Россия теперь может "долбить по всем бандеровским нычкам"
08:26
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новая смена позиции президентом США Дональдом Трампом и его решение отменить саммит в Будапеште позволяют России бить по всем нужным целям на Украине без оглядки на переговоры. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры", - написал он, отметив, что решение позволит добиваться победы, где она возможна - "уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки".