СБ РФ: события на Украине показывают, как работает прививание ложных ценностей

Забвение истории приводит к трагедии, отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Многие европейские страны забыли, кому они обязаны освобождением от нацизма, события на Украине показывают, к какой трагедии приводит забвение истории. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на церемонии передачи Монголии сборника документов и материалов о вкладе этой страны в победу во Второй мировой войне.

"В так называемой цивилизованной Европе продолжается бескомпромиссная борьба с памятниками тем, кто освобождал эти земли от нацистских захватчиков. Вместо них возводятся монументы коллаборационистам. По всей видимости, в европейских столицах забыли, кому они обязаны своим освобождением", - сказал Венедиктов. По его мнению, на примере украинских событий отчетливо видно, к каким трагедиям может привести разрушение исторического наследия и прививание ложных ценностей.

Замсекретаря СБ отметил, что РФ и Монголия хранят историческую память. На его взгляд, это особенно важно сегодня, когда попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы.

"Важно, что сегодня Россия и Монголия едины в понимании того, кто именно стоит за разжиганием конфликтов и стравливанием народов мира", - подчеркнул Венедиктов. По его мнению, необходимо укреплять сплочение перед общими вызовами и угрозами, давая объективную оценку деструктивным действиям мирового меньшинства, направленным на удержание своего глобального доминирования и препятствование становлению равноправного и безопасного многополярного мироустройства.