Сенатор Никонорова: ЕС продолжает вводить санкции "по инерции"

Россия же последовательно развивает взаимодействие с теми центрами силы, которые действительно ориентированы на будущее - со странами БРИКС, ШОС и другими партнерами, отметила замглавы комитета СФ по международным делам

Замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз продолжает действовать по инерции, вводя очередной пакет санкций против России и не замечая, что ситуация в мире меняется и смысла в давлении нет. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова, комментируя введение 19-го пакета санкций.

"От Евросоюза уже давно не приходится ждать ни новизны, ни попытки осмыслить меняющиеся мировые реалии. Брюссель продолжает действовать по инерции, не замечая, что его подходы безнадежно устарели и не являются сколько-нибудь эффективными", - сказала Никонорова.

Россия же последовательно развивает взаимодействие с теми центрами силы, которые действительно ориентированы на будущее - со странами БРИКС, ШОС и другими партнерами, где интересы строятся на взаимной выгоде, а не на политических догмах, отметила она.