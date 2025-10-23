Депутат Шеремет: новые санкции опасны в первую очередь для Евросоюза

Россия научилась успешно преодолевать все ограничительные меры, отметил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Новые западные санкции против России способны нанести экономический ущерб в первую очередь самим странам Евросоюза. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, комментируя ограничения в туристической и энергетической сфере.

ЕС в 19-м пакете санкций запретил предоставление туристических услуг в России, сообщили в МИД Эстонии. Пакет включает запрет европейским странам закупать российский СПГ, также Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

"Россия за то, что отстаивает национальные интересы, давно находится под всевозможными санкциями охваченного неонацизмом запада, и научилась их успешно преодолевать. Поэтому очередные санкции снова не оправдают прогнозы агрессоров и будут обратно эффективны для них. Уверен, что эти санкции могут стать той последней соломинкой, которая сломает надрывно оголившийся хребет европейской экономики и приведет к крушению искусственно созданного шаткого союза", - сказал депутат.