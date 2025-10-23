Захарова: слова Каллас о саммите РФ - США показывают селективный подход к закону

Глава дипслужбы Евросоюза сообщала, что Брюсселю "не очень приятно", что российский лидер Владимир Путин может приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Высказывания главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о планировавшейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа иллюстрируют, что Евросоюз обращается к закону, только когда выгодно и в качестве прикрытия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Каллас сообщала, что Брюсселю "не очень приятно", что Путин может приехать в Будапешт на переговоры с Трампом. В то же время она выразила пожелание, чтобы в венгерской столице состоялась встреча президента РФ с Владимиром Зеленским, и приветствовала "любые усилия Трампа по установлению мира на Украине".

"Мне кажется, это прекрасная иллюстрация того, о чем мы говорим все эти годы: они не просто запутались, они разрушают основы своего же собственного уклада и устройства. И это только все на словах о праве, о законности и так далее. На самом деле делают, что хотят, а закон селективно применяют тогда, когда им удобно, просто в качестве прикрытия", - прокомментировала дипломат.