Сенатор Волошин уверен, что никакие санкции Евросоюза не остановят СВО

Брюссель втягивает европейцев в длительную экономическую и военную конфронтацию с Россией, отметил Александр Волошин

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Введенный в четверг 19-й пакет рестрикций Евросоюза против РФ не сможет остановить проведение специальной военной операции, пока ее цели не будут достигнуты. Сейчас санкции скорее усиливают зависимость Европы от США, такое мнение выразил в беседе с ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Ни 19-й, ни последующие пакеты не остановят специальную военную операцию, пока не будут достигнуты ее цели - денацификация и демилитаризация Украины. Вместо этого санкции ускоряют деградацию самой Европы: рост цен на энергоносители, деиндустриализация, усиление зависимости от США", - сказал Волошин.

Он считает, что Брюссель втягивает жителей стран ЕС в длительную экономическую и военную конфронтацию с Россией, искусственно нагнетая международное напряжение. "Стратегические позиции России останутся непоколебимыми, и любые ответы будут даны с расчетом на минимизацию ущерба собственной стране и нашим гражданам", - отметил сенатор.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу в четверг. Полный пакет рестрикций ЕС только по одному 19-му пакету представляет собой 7 документов суммарным объемом свыше 500 страниц.