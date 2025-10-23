Захарова: ответ Москвы на использование ЕС активов РФ будет жестким

Официальный представитель МИД РФ также указала, что реакция российской стороны на уход зарубежных компаний из страны в 2022 году более чем подчеркивала "бесконечное миролюбие" и нацеленность на сотрудничество

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы неоднократно комментировали - и в данном случае важнее всего комментарии наших уполномоченных органов в правительстве, которые говорили и принимали решения соответствующие. Я могу только сказать одно, что ответ будет очень жестким и очень болезненным. Потому что предупреждали мы долго, объясняли, абсолютно не занимали такую агрессивно наступательную позицию, а исходили из приоритета сотрудничества во всех условиях, даже в этих", - отметила она.

Дипломат указала, что реакция российской стороны на уход зарубежных компаний из страны в 2022 году более чем подчеркивала "наше бесконечное миролюбие" и нацеленность на сотрудничество. "То есть никто никогда не рубил с плеча, не отыгрывался, не применял ни к компаниям, ни к операторам, ни к конкретным лицам никаких мер, которые могли бы походить на тактику выжженной земли в ответ или на попытки отомстить, отыграться и так далее", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что ответы РФ всегда были достойными. "Они были нацелены не столько на то, чтобы сделать хуже им, сколько на то, чтобы сделать лучше нам в условиях, когда они хотят сделать нам по-настоящему плохо и не скрывают этого. Но если, несмотря на все наше терпение, несмотря на все наше миролюбие, несмотря на всю нашу ориентацию на сотрудничество, они пойдут на эти шаги по воровству активов, ответ, еще раз говорю, будет болезненным, очень болезненным и очень жестким. Каким он будет - это компетенция соответствующих наших ведомств", - указала дипломат.

О замороженных российских активах

Ранее газета Politico сообщала, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", оно может быть одобрено 23 октября на саммите лидеров стран ЕС. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

По прибытии на саммит премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявлял, что королевство блокирует решение о конфискации, если остальные члены ЕС не разделят риски. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов.