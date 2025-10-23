Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Думу

Организация обладает всем необходимым для ее достижения, отметил председатель партии

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" ставит своей целью полноценную победу на выборах в Государственную думу. Организация обладает всем необходимым для ее достижения, отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений партии.

"Наша цель, естественно, заключается в полноценной победе на выборах в Государственную думу, - подчеркнул Медведев. - У нас есть все шансы, все возможности и, самое главное, люди, которые способны это сделать".

Партийный руководитель заметил, что "Единая Россия" уже начала сбор инициатив с мест для формулирования своей новой народной программы - той, с которой партия пойдет на думские выборы. "Это одна из составляющих нашей, надеюсь, будущей победы", - заключил политик.

По его словам, чтобы победить на думских выборах, "первичным отделениям нужно еще много тоже потрудиться, уделить внимание сбору инициатив граждан, народной программе". "Эта работа сейчас разворачивается - активная электоральная работа на земле", - указал Медведев.

"Уверен, по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее", - обратился партийный руководитель к собравшимся представителям первичных организаций.