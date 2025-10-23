Медведев: более 1,5 тыс. человек пожелали онлайн присоединиться к ЕР

Оформить членство можно, если заявителю исполнилось 18 лет и он разделяет цели и задачи партии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 1 500 заявлений о приеме в члены партии "Единая Россия" и признании сторонником партии поступило онлайн с 1 октября. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений партии.

"Еще одна тема, о которой сразу же скажу с трибуны - возможность вступить в партию и стать ее сторонником онлайн. Тема живая, и меня несколько раз по этой проблеме побуждали это сделать. Вот теперь с 1 октября можно использовать личный кабинет для того, чтобы стать сторонником и членом партии. За это время, кстати, поступило 1 555 заявлений о приеме в члены партии и о признании сторонником партии", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что эта форма удобная "по ряду причин".

На сайте партии указано, что оформить членство в "Единой России" можно, если заявителю исполнилось 18 лет и он разделяет цели и задачи партии.